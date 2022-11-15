Лавров рассказал о желании Макрона продолжать говорить с Путиным

Фото: Emmanuel Macron/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой двадцатки». Он подтвердил намерение французского лидера продолжать общаться с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу украинского кризиса.

Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился, — рассказал Лавров.

При этом в беседе с Макроном он заявил, что все основные проблемы связаны с решением Украины не вести мирные переговоры. То же самое он сказал в ходе переговоров и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует общение с французским лидером Эммануэлем Макроном. По его словам, «давно не было ничего субстантивного».

Ранее Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным. Французский лидер призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Макрон и Шольц настаивают на необходимости переговоров с Путиным, так как реально оценивают обстановку. По его мнению, в ЕС понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.