Новый газовый хаб в Турции позволит России скомпенсировать свои транзитные потери на «Северных потоках», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии, передает РИА Новости. С идеей создания в Турции газового хаба ранее выступил президент РФ Владимир Путин.
Создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объемы транзита по «Северным потокам», — сказал министр.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Эрдоган и Путин поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.
Сам Путин заявил, что турецкий газовый хаб является реалистичным проектом. Его получится реализовать достаточно быстро, отметил глава государства. Также российский лидер указал на отсутствие всяких сомнений в том, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. По его мнению, желающих даже в Европе найдется немало.