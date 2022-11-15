Лавров рассказал о задачах газового хаба в Турции Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Северным потокам»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сергей Лавров (в центре)

Новый газовый хаб в Турции позволит России скомпенсировать свои транзитные потери на «Северных потоках», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии, передает РИА Новости. С идеей создания в Турции газового хаба ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

Создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объемы транзита по «Северным потокам», — сказал министр.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Эрдоган и Путин поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Сам Путин заявил, что турецкий газовый хаб является реалистичным проектом. Его получится реализовать достаточно быстро, отметил глава государства. Также российский лидер указал на отсутствие всяких сомнений в том, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. По его мнению, желающих даже в Европе найдется немало.