Лавров рассказал о ведущем войну против России Западе Лавров: Запад де-факто ведет войну против России на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные страны на данный момент де-факто ведут войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live». По словам главы ведомства, говорить о вероятности прямого столкновения с НАТО сейчас сложно.

Но, судя по всему, они будут хитрить либо как немцы — «мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов», либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы, — отметил Лавров, добавив, что не в курсе планов Альянса.

Запад остервенело реагирует на срыв его планов в зоне украинского конфликта, подчеркнул министр. Как считает глава МИД РФ, чем хуже дела на фронте, тем чаще представители НАТО говорят о необходимости не позволить Киеву проиграть.

Ранее дипломат во время выступления в Доме русского зарубежья на вечере, посвященном 90-летию профессора, представителя Движения российских соотечественников за рубежом Дмитрия Шаховского, сообщил, что западные страны, которые стоят за государственным переворотом на Украине, немедленно возложили вину за происходящее на РФ. Москву обвинили и в нарушении международного права, констатировал министр.