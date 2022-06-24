Лавров рассказал о союзнических отношениях России и Азербайджана Лавров: Россия рассчитывает на развитие союзнических отношений с Азербайджаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, а также заключения соглашений, которые будут учитывать интересы обоих союзников, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Мы ценим наши отношения, всегда приятно совмещать личные контакты с обсуждением наших совместных рабочих задач, — сказал глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были рассмотрены все основные направления взаимодействия двух стран, а также подтверждены те импульсы, «которые нам дают наши лидеры». По его словам, контакты Москвы и Баку развиваются в рамках ряда форматов, включая межрегиональный форум, молодежный форум и гуманитарный форум, который «после пандемийной паузы было бы правильно возродить».

Байрамов, в свою очередь, назвал переговоры хорошей возможностью обсудить «широкую повестку российско-азербайджанского взаимодействия, сотрудничества по самым разным вопросам», а также процессы, происходящие в регионе и на глобальном уровне. По его словам, активно проводятся мероприятия, приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

23 июня на встрече с Алиевым глава МИД России сообщил, что Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы и имеет конкретные предложeния на этот счет. Он пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

Также сообщалось, что Азербайджан и Россия намерены подписать несколько межправительственных документов, направленных на расширение сотрудничества в сфере транспорта. В частности, речь идет о согласовании проекта по обслуживанию и эксплуатации автомобильного моста через реку Самур.