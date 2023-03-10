Лавров рассказал о последствиях прекращения следствия по «Северным потокам» Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по «Северным потокам»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Если расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» будет остановлено, то Россия найдет как ответить Западу, заявил глава МИД страны Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра». По словам министра, теракт на газопроводах является прямым покушением на собственность России и не останется нерасследованным.

Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, — сказал министр.

7 марта в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что американские чиновники, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсии на газопроводах в Балтийском море могла осуществить проукраинская группировка, не связанная с руководством Украины и президентом страны Владимиром Зеленским. По версии NYT, в состав группы могли входить украинцы или россияне либо граждане обоих государств.

Der Spiegel сообщил, что возможные организаторы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», на которой могли транспортировать взрывчатку к месту диверсии. По данным издания, судно было арендовано через неназванную чартерную фирму с острова Рюген группой «пока не установленных лиц», которые использовали поддельные документы.