Лавров рассказал о планах Запада на Молдавию Лавров: Запад хочет прибрать к рукам руководство Молдавии, как было с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Запад стремится прибрать к рукам руководство Молдавии, как это было с Украиной, заявил глава МИД России Сергей Лавров на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, западники давно вклинивались в отношения между Россией и ее соседями.

Запад с самого начала постсоветской эпохи стал вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями. До сих пор они проводят такую же политику. Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье. Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдавия, которую открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего ее руководства, — сказал он.

28 февраля депутаты Приднестровья приняли решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе.

Это обращение к России в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским. В ведомстве отметили, что ПМР получит выгоду от политики евроинтеграции.

Тем временем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что в Приднестровье проживает свыше 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение. По его словам, они вправе рассчитывать на помощь России.