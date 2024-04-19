«Это факт»: Лавров рассказал о передаче Армении вооружения ОДКБ Лавров: в 2022 году был согласован документ о передаче Армении оружия ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

В 2022 году был согласован документ о передаче Армении вооружения ОДКБ для охраны границ, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и KP.RU. Проект завизировали все министры, однако премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «консенсус не достигнут», рассказал глава МИД. Вместо этого в страну вошла миссия Евросоюза.

ОДКБ в 2022 году на саммите в Ереване согласовала документ, согласовала полностью, все министры его завизировали, о передаче дополнительных вооружений для охраны границы, о проведении специальных учений и о развертывании миссии ОДКБ на границе, это факт. Все министры, включая армянского министра, завизировали этот документ. А наутро, когда открывал премьер-министр саммит, сказал, что консенсуса не получилось, — сообщил Лавров.

Говоря о миссии ЕС, которая планировалась сроком на два месяца, министр добавил, что сейчас она стала бессрочной. По его словам, к ней присоединились уже канадцы и планируют присоединиться другие члены НАТО. Лавров добавил, что прежде всего Армения должна сама определить зоны ответственности ОДКБ на своей территории.

В интервью министр также отметил, что Россия по-прежнему относится к Армении как к союзнику не только в юридическом аспекте. Он выразил надежду, что и в Ереване есть люди, которые понимают значимость Москвы для развития республики.