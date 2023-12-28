Лавров рассказал о главной победе России в уходящем году Лавров: без поддержки тыла результаты на передовой были бы иными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Победа России куется на передовой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». Однако без поддержки тыла результаты были бы иными, подчеркнул он, назвав это главной победой России в уходящем году.

У нас была не столько дипломатическая. <...> Прежде всего это победа, которая куется на передовой в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки, там результаты были бы иными, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует воля к миру. По его словам, представители украинской власти оперируют понятиями военных действий и используют агрессивную риторику.

Он добавил, что Россия всегда была открыта для диалога, в то время как Украина публично вышла из обсуждения и ввела запрет на переговоры с Москвой. Лавров отметил, что первым шагом для возобновления переговоров должна стать отмена указа об их запрете.

О возможности переговоров с Киевом заявил и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, они не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск. Он также подтвердил, что Россия от диалога никогда не отказывалась.