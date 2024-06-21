Лавров рассказал о четвертом предложении Путина по перемирию на Украине

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Владимир Путин

Озвученная 14 июня мирная инициатива президента РФ Владимира Путина была четвертым предложением России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. О других предложениях Москвы он не рассказал.

Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению со стороны Российской Федерации в виде инициативы президента Путина от 14 июня, — сказал Лавров.

Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня озвучил еще одно реальное мирное предложение Киеву. Глава государства отметил, что Москве для урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация. Также глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России. По словам Путина, если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Путин также назвал условия для начала переговоров. Для этого Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.