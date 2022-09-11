Лавров рассказал о будущем миропорядке Лавров: мир идет к более справедливому миропорядку и будет многополярным

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Мир идет к более справедливому миропорядку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По словам министра, будущий миропорядок будет многополярным, несмотря на попытки Запада навязать свое доминирование.

Мир будет многополярным, несмотря на то что Запад судорожно пытается сохранить свое доминирование, — сказал Лавров.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине ознаменовала собой окончание однополярного мира. По его словам, главное отличие между полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, тогда как другие пренебрегают ими.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях. По его словам, все больше государств и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на самобытность и традиции. Однако этим объективным процессам пытаются помешать.