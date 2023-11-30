Лавров: РФ готова содействовать заключению мирного договора Еревана и Баку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с коллегой из Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы энергично содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Министры также отметили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку, — говорится в сообщении.

22 ноября азербайджанский президент Ильхам Алиев подтвердил, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном по нормализации отношений.

Также стало известно, что Ереван направил Баку шестой документ по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов.