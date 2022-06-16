Лавров рассказал, на что готов Запад ради достижения геополитических целей Лавров: Запад готов делать больно своим гражданам ради достижения геополитических целей

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Запад готов жертвовать благополучием своих граждан для достижения геополитических амбиций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге. Он напомнил про высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшей к полному отказу от газа из РФ, и подчеркнул, что западные страны склонны «наказывать Москву себе во вред».

Для того, чтобы добиться стратегической цели, Запад готов, во-первых, делать больно своим гражданам ради геополитических амбиций, во-вторых, он заставляет всех остальных действовать по такому же принципу, прибегая к прямому шантажу, ультиматумам, угрозам и всяким низкопробным методам, — сказал Лавров.

Говоря об однополярном мире, он добавил, что США объявили себя хозяином мира, и им без какого-либо сопротивления подчиняется не только НАТО, но теперь и Евросоюз. Лавров считает, что США вместе с тем расширяют свое военное присутствии в Европе, чтобы та не задумывалась об автономии.

НАТО всегда было послушно Соединенным Штатам, а сейчас Евросоюз практически поднял руки вверх. Президент (Франции) Макрон пытается отстаивать свой лозунг стратегической автономии Евросоюза, никто больше этого не поддерживает. Немцы полностью смирились, а может даже и обрадовались, что США взяли на себя управление Европой, обеспечение её безопасности, а вернее взяли на себя дальнейшее расширение своего военного присутствия, чтобы Европа и не задумывалась никогда о какой-то автономии, — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ заявил, что страны Запада объявили тотальную войну России, всему Русскому миру и не скрывают этого. Нынешняя ситуация с «отменой» России Западом останется надолго. По его словам, во многих странах бытовая русофобия приняла беспрецедентный характер и поддерживается правительственными кругами. Культура «отмены» России и всё то, что с ней связано, доходит до абсурда.