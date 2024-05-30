Лавров рассказал, на чем будут основаны переговоры по Украине Лавров: переговоры по Украине должны быть проведены с учетом «реалий на земле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Договоренности, которые лягут в основу мирного договора между Россией и Украиной, должны находиться в плоскости неделимой безопасности с учетом реальной ситуации на земле, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что условия мирного урегулирования также должны учитывать волю людей, передает РИА Новости.

Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле, — пояснил Лавров.

Глава МИД, рассуждая о возможном созыве конференции по конфликту, отметил, что она могла бы стать продолжением усилий китайской стороны, направленных на создание условий для выхода из кризисной ситуации. Он добавил, что Россия разделяет позицию КНР, согласно которой фундаментом для урегулирования конфликта являются принципы равной безопасности. В завершение министр назвал линию Пекина конструктивной и напомнил, что Китай уже предлагал план мирного разрешения кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась вести переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине. Глава государства добавил, что Киев по команде Запада «выбросил в помойку» договоренности, достигнутые в Стамбуле, хотя лидер украинской делегации депутат Верховной рады Давид Арахамия лично поставил подпись в соглашении.