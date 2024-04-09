Лавров рассказал, когда встретятся Путин и Си Цзиньпин Лавров: Путин и Си Цзиньпин проведут встречи на саммитах ШОС и БРИКС в 2024 году

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Президент РФ Владимир Путин c председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2024 года, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И. По его словам, которые приводит ТАСС, контакты двух стран на высшем уровне также запланированы в рамках саммита БРИКС в октябре.

[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне, — заявил Лавров.

Он отметил, что в рамках переговоров уделили особое внимание графику контактов между лидерами стран. По словам Лаврова, это обусловлено тем, что дипломатия глав РФ и КНР является «центральным элементом» российско-китайского партнерства. Министр не исключил, что будут и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога.

Глава МИД РФ подчеркнул, что именно благодаря контактам Путина и Си Цзиньпина отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают демонстрировать развитие на фоне непростой ситуации в мире. Кроме того, добавил Лавров, стороны обсудили взаимодействие по линии дипведомств.

Ранее глава российской дипломатии прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка Лаврова в КНР продлится до 9 апреля.