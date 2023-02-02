Лавров рассказал, какой виски у него в приоритете Лавров рассказал, что на приоритетном месте у него стоит виски «Кыргыз»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на «приоритетном месте» у него стоит бутылка виски с надписью «Кыргыз». В ходе интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» он также сообщил, что ему подарили российский виски «Прасковеевка», однако не успел его попробовать.

Мне подарили виски. По-моему, называется «Прасковеевка», если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», — поделился Лавров.

Ранее гендиректор компании AST Леонид Рафаилов рассказал, что в России наметилась тенденция на увеличение потребления дешевых спиртных напитков, причины этого кроются в снижении покупательской способности населения страны и сокращении предложения со стороны производителей дорогого алкоголя. Поэтому россиянам не остается ничего иного, кроме как покупать оставшиеся в наличии спиртные напитки — а это, как правило, более дешевый российский алкоголь, заключил эксперт. До этого о росте доли дешевого алкоголя среди продаж в этом сегменте с 43% до 60% сообщила аналитическая компания NielsenIQ.