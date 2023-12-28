Лавров рассказал, как Запад «повышает ставки» на Украине Лавров: поставками дальнобойных систем Запад повышает ставки на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Запад, поставляя все более смертоносные и дальнобойные системы Украине повышает ставки в украинском конфликте, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи ВСУ, понимая, что без нее Киеву долго не протянуть.

Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем. Осуществляются поставки натовского оружия, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, — отметил российский министр.

Конфликт между Израилем и ХАМАС на некоторое время отвлек внимание международного общества от событий на Украине, добавил Лавров. Однако, по его словам, у большинства недружественных стран приоритеты не поменялись — нанести стратегическое поражение России за счет жизни украинцев.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее также заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в конгрессе, в любом случае не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. При этом он считает, что власти США все же выделят Киеву пакет финансовой помощи.