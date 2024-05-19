Лавров рассказал, как прошло знакомство новых глав ведомств РФ и Китая Лавров: новые главы ведомств РФ и КНР начали «бесшовно» включаться в повестку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Новые главы ведомств России и Китая начали «гладко и бесшовно» включаться в повестку отношений между странами, заявил в эфире Первого канала министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина не может измениться из-за обновления состава руководства.

У китайцев недавно обновилось руководство, год назад. Мы с ними тоже познакомились. Здесь идет абсолютно гладкое, бесшовное включение в повестку дня российско-китайских отношений тех лиц, которые занимают те или иные должности, включая тех, кто пришел снова, — подчеркнул дипломат.

Как уточнил Лавров, вектор отношений между Россией и КНР определяется исключительно президентом и председателем. В этом плане разночтений просто не существует, констатировал глава МИД.

Ранее газета The New York Times обратила внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал твердую поддержку РФ со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Возможные санкции Запада не отпугивают китайского лидера от поддержки российского коллеги, резюмировали журналисты.

До этого обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин заявил, что укрепление связей России и Китая вызывает нешуточную тревогу на Западе. По его словам, Москва и Пекин развивают сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, что «угрожает» миропорядку, установившемуся после холодной войны во главе с США.