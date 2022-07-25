Лавров рассказал, как продуктовая сделка повлияет на спецоперацию Лавров: продуктовая сделка не повлияет на проведение спецоперации

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Продуктовая сделка не повлияет на проведение спецоперации России на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из Конго Жаном-Клодом Гакоссо. Министр отметил, что в рамках заключенных договоренностей Москва не брала на себя обязательств, мешающих продолжать специальную военную операцию и уничтожать военную инфраструктуру.

В продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию, — сказал Лавров.

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту.

По словам Лаврова, цели высокоточных ударов были расположены в отдельной части одесского порта и представляли угрозу для российского Черноморского флота.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.