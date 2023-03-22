Лавров рассказал, к чему приведет поставка Украине снарядов с ураном Лавров назвал возможные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву шагом к эскалации

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Сергей Ларов

Отправка Британией снарядов с обедненным ураном Украине является шагом к серьезной эскалации, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. Он подчеркнул, что у Москвы есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина. По словам Лаврова, использование такого оружия также ударит по украинскому сельскому хозяйству, предает РИА Новости.

Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях, — сказал Лавров.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли сообщил, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации. По его словам, Лондон хочет таким образом помочь Украине защитить себя.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине таких снарядов. Он также добавил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.