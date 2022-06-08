Лавров рассказал, что нужно для встречи Путина и Зеленского Лавров: для встречи Путина и Зеленского необходимо сначала возобновить переговорный процесс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Для того, чтобы состоялась встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сначала необходимо возобновить переговорный процесс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Анкаре после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. По словам дипломата, условия Зеленского по переговорам противоречат позиции Киева, которую продвигала украинская делегация на переговорах 29 марта.

Зеленский хочет встречи ради встречи. Он заявлял уже неоднократно: мы возобновим переговоры только, если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход. Таких метаний мы наблюдаем несколько раз. И исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, — сказал Лавров.

Чавушоглу при этом отметил, что Турция готова организовать встречу президентов РФ и Украины.

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1 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но без подготовки документа, который должны подписать главы государств, смысла в ней нет. Он добавил, что работа над таким документом велась, но довольно давно была приостановлена и пока не возобновлялась.

Ранее Зеленский не раз выражал желание встретиться с Путиным, недавно он снова рассказал об этом турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он также заявлял о готовности присоединиться к телефонной беседе президентов России и Турции. Однако в Кремле его инициативу не поддержали.