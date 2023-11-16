Лавров рассказал, что мешает диалогу о мире между Израилем и Палестиной Лавров: рейды Израиля на Западном берегу препятствуют диалогу о мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Рейды Израиля на Западном берегу реки Иордан препятствуют диалогу о мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. При этом он напомнил, что на этой территории формально не ведутся боевые действия.

Напомню про Западный берег реки Иордан, где формально никто не объявлял боевых действий. Но там также проводятся рейды израильской армии, что не добавляет условий для начала перехода к миру, — сказал Лавров.

Он добавил, что важную роль в урегулировании конфликта между двумя сторонами играет Египет. По его словам, возможности этой страны вышли за пределы Ближнего Востока и Африки.

Ранее Лавров заявил, что недопустимо покупать безопасность за счет сокращения палестинских территорий. Он отметил, что именно эту позицию Москва пытается донести до Израиля. При этом, подчеркнул Лавров, Россия никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля. Тем не менее в историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно, считает министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что в ближневосточном конфликте США не готовы ни к чему, кроме как к варианту с гуманитарной паузой. По его словам, Вашингтон не хочет брать на себя никакие обязательства в этом вопросе.