Лавров рассказал, что лежит в основе решения конфликта на Ближнем Востоке Лавров: Москва привержена решениям о необходимости создать государство Палестина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия в контексте палестино-израильской войны привержена резолюции Совбеза ООН, которая предполагает достижение договоренностей о создании палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, которые приводятся на сайте ведомства, еврейское государство «своими односторонними действиями» нарушает эти соглашения. Он выразил надежду, что стороны образумятся и сядут за стол переговоров.

Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял и от которых никто не отказывался. <...> Надеюсь, все образумятся и сядут за стол переговоров. Необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, — сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ сообщили, что позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять в СБ ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались от голосования Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.