Лавров рассказал, к кому попадают поставленные Киеву «Стингеры» и Javelin Лавров: поставленные на Украину «Стингеры« и ракеты Javelin продаются на черном рынке

Фото: media.terytorialsi.wp.mil.pl

Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» и ракеты Javelin уже продаются на черном рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ в интервью телеканалу НТВ. По его словам, это оружие уже всплыло в Албании и в Косове, где продаются со скидкой.

Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же Stinger, Javelin, они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка, — сказал Лавров.

В конце апреля глава российского дипведомства призвал США и НАТО одуматься из-за поставок вооружения Украине. По его словам, эта страна нуждается в решении гуманитарных проблем, а правительство — в дипломатическом решении конфликта.