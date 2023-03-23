Лавров рассказал, чем закончится расследование подрыва «Северных потоков» Лавров: расследование диверсии на «Северных потоках» закончится в духе «хайли лайкли»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Расследование диверсии на «Северных потоках», проводимое западными странами, вероятнее всего, закончится в духе «хайли лайкли», предположил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва не ожидает, что оно будет транспарентным, сообщает РИА Новости.

Не ожидаем ни транспарентности этих расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами. Скорее всего, дело закончится чем-то вроде «хайли лайкли», — сказал министр.

Он отметил, что Россия неоднократно предлагала сотрудничество в этом вопросе Германии, Дании и Швеции, которые веду собственные расследования. Однако все направленные Москвой запросы остались без ответа.

Я думаю, что эти страны устроила бы развязка, которую мы по-русски называем «концы в воду», — заявил Лавров.

Глава МИД России также назвал объективным расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрывам газопроводов непосредственно причастны США и Норвегия.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теоретически за подрыв «Северных потоков» должен отвечать причинитель вреда, однако на практике, скорее всего, диверсия останется безнаказанной. Он также добавил, что основной выгодоприобретатель от нее известен – это США, которые давно были недовольны тем, что их сжиженный природный газ не может конкурировать с российским топливом в Европе.