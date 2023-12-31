Лавров рассказал, чего боятся США Лавров: США боятся рушить отношения с Россией до основания

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

США боятся основательно рушить отношения с Россией, заявил РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эффективное взаимодействие с Вашингтоном возможно только после того, как Соединенные Штаты начнут признавать интересы Москвы.

Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы, — сказал глава МИД РФ.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, политический истеблишмент США отрицает реалии многополярного мира. Дипломат указал, что американские власти до сих пор мыслят в «категориях собственного превосходства».

Лавров также заявил, что России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США 2024 года. По его словам, руководство Соединенных Штатов все независимости от партийной принадлежности видит в России «врага и экзистенциальную угрозу».

Ранее бизнесмен и ульяновский депутат Виктор Бут высказал мнение, что отношения России и США не изменятся в лучшую сторону в случае ухода администрации американского президента Джо Байдена. Бут отметил, что при экс-президенте США Дональде Трампе все попытки наладить отношения двух стран разбились о «глубинное государство».