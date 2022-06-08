Лавров рассказал Чавушоглу о ходе спецоперации на Украине Лавров заявил, что спецоперация на Украине продвигается по плану

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что военная спецоперация, которую Россия развернула на Украине, продвигается по плану и достигает поставленных задач. Глава ведомства отметил, что во время СВО Москва уделяет особое внимание минимизации ущерба мирному населению Донбасса и военным.

Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и достигает поставленных задач, — рассказал Лавров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная.

1 июня стали известны цели третьего этапа спецоперации. По словам члена Общественного совета при Минобороны полковника запаса Игоря Коротченко, это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей.