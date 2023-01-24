Лавров рассекретил французские ЧВК Лавров: на евразийском пространстве работают французские ЧВК

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Несколько французских ЧВК работают в Евразии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время пресс-конференции он подчеркнул многочисленность военных группировок, находящихся в пределах евразийского материка, передает РИА Новости. Минобороны не раз сообщало об уничтожении иностранных наемников на территории Украины.

Кстати, на этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний, — заявил Лавров.

Ранее представитель силовых структур ДНР сообщил, что в случае если НАТО поставит Украине танки, вслед за боевыми машинами в зону СВО прибудут не менее 300 иностранных наемников. Он объяснил, что ВСУ понадобится помощь зарубежных специалистов для обслуживания танков Альянса.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Соледаре были взяты в плен наемники. Он затруднился назвать точное число пленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие иностранного контингента в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.