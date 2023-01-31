Лавров раскрыл содержание послания от Блинкена Лавров сообщил, что Блинкен передал ему послание по конфликту на Украине через главу МИД Египта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что получил от госсекретаря США Энтони Блинкена «определенное послание» по конфликту на Украине. По словам дипломата, американский политик передал свое сообщение через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. Лавров раскрыл содержание этого послание, в котором Блинкен в очередной раз потребовал от Москвы прекратить военные действия и покинуть территорию Украины, передает РИА Новости.

Господин министр (иностранных дел Египта. — NEWS.ru) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. <...> В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо, — сказал Лавров.

По словам дипломата, вторую часть этого послания изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда он находился с визитом в Южной Корее. Лавров подчеркнул, что в ходе выступления генеральный секретарь Альянса прямо заявил о необходимости поражения России на Украине ввиду неминуемого краха Запада в случае проигрыша Киева.

Но вторая часть призыва — а это истинный интерес США и Запада — изложил генсек НАТО Столтенберг, когда он находился в Республике Корея. Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, — заключил Лавров.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.