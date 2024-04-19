Лавров раскрыл отношение России к контактам с Арменией по Карабаху Лавров: Россия надеется обсудить с Арменией Карабах без «аргументов Запада»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что Россия и Армения смогут обсудить ситуацию вокруг Карабаха без аргументов, которые подбрасывает Запад. В интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и KP.RU он напомнил, что и сам премьер-министр республики Никол Пашинян говорил о ценности отношений Еревана и Москвы.

Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета, и то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что [у него] будут контакты с президентом [России Владимиром Путиным], где можно будет это (ситуацию вокруг Карабаха. — NEWS.ru) откровенно обсудить, без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели, — заявил Лавров.

Вместе с тем министр отметил, что всем, кто «хочет увести Армению», Россия желает прозрения. Он также выразил надежду, что оно наступит пораньше и государства осознают, что Запад их «окучивает».

В интервью Лавров также отметил, что в 2022 году был согласован документ о передаче Армении вооружения ОДКБ для охраны границ. Проект завизировали все министры, однако премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «консенсуса не достигнуто», рассказал глава МИД.