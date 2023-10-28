Лавров раскрыл «монстра», которого боится Запад Лавров: Запад страшится Украины, которую он превратил в монстра

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский (в центре)

Коллективный Запад сделал из Украины монстра, которого сам теперь боится, заявил в интервью информагентству БелТА глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники уже мало слушаются своих кураторов.

Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу, — сказал он.

Помимо этого, продолжил Лавров, обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Запад озаботиться интересами безопасности в целом, а не только о противостоянии России на Украине. Министр добавил, что если регион действительно играет важную роль для национальной безопасности США, то Вашингтону давно стоило подтолкнуть стороны конфликта к переговорам.

Вместе с тем, отметил Лавров, Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, Москва посылает сигналы руководству этой страны о мирном решении палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что неурегулированность вопроса о создании Палестинского государства формирует наиболее серьезный фактор подпитки экстремизма в Ближневосточном регионе.