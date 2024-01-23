Лавров раскрыл, как Запад собирает голоса на Генассамблее ООН Лавров рассказал, что Запад собирает голоса в ГА ООН шантажом

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Чтобы собрать голоса в поддержку антироссийских резолюций, представители США и Великобритании шантажируют участников голосования в Генассамблее ООН их банковскими счетами и подобными обстоятельствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS. Поэтому, отметил он, России неважно, кто и каким образом проголосовал.

Для нас неважно, кто каким образом проголосовал, потому что мне известно, как эти голоса американцы, британцы и некоторые европейцы получают. Когда голосовали за эти резолюции, я спрашивал, почему они (участники ГА ООН. — NEWS.ru) так проголосовали, они несколько стыдливо отвечали: «Ну ты понимаешь, я работаю здесь 10 лет, мои дети учатся в Стэнфорде», — объяснил министр.

Так, в ООН уже приняли ряд резолюций с осуждением РФ и требованиями к ней. В марте 2022-го от России потребовали вывести войска с Украины. В октябре того же года большинство голосующих отказались признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — Россию поддержали лишь Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.

В этом интервью Лавров также заявил, что ситуация вокруг Украины не изменилась бы в случае избрания президентом США Дональда Трампа. Он добавил, что разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном начался еще при Джордже Буше — младшем.

Лавров с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке, где участвует в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства уже провел переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Также Лавров встретился с коллегами из Ирана, Индонезии и Ливана.