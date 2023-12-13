Лавров раскрыл главный деструктивный умысел Запада в отношении России Лавров обвинил Запад в попытке разрушить связи России со странами СНГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Главный замысел Запада состоит в разрушении сотрудничества России со странами СНГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, различные западные институты, выступающие «за все хорошее», по линии Агентства международного развития при четкой и полной координации по государственной линии в Вашингтоне пытаются внедрять «свои донорские программы» в сферы, связывающие бывшие советские республики.

Самое главное опасение у Запада и самая главная его энергия антироссийская, конечно, сконцентрированы на постсоветском пространстве. У них приоритет — попытаться разрушить связи между бывшими республиками СССР, — сказал министр.

Он подчеркнул, что большинство российских союзников на постсоветском пространстве прекрасно понимает задумки западных стран, при этом не желает ссориться с Западом. По его словам, Москва также не хотела бы ссориться со странами западного мира, если бы они «не начали войну против нас».

Ранее Лавров говорил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в Европе. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что если США не будут поддерживать Украину, то Москва одержит победу и введет войска на территории соседних стран, включая государства Балтии.