Лавров раскрыл, чего хочет Россия от переговоров с США Лавров: Россия надеется на взаимоприемлемые результаты переговоров с США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования ситуации на Украине продолжается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью бразильской газете O Globo он подчеркнул, что Россия надеется достичь взаимоприемлемых результатов.

Между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по поиску путей урегулирования. Надеемся, что он даст взаимоприемлемые результаты, — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется отменить законодательный запрет на переговоры с Россией для их возобновления. Он напомнил, что из переговорного процесса в апреле 2022 года вышел именно Киев по требованию западных кураторов.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он.

До этого Сергей Лавров заявил, что у президентов России и США есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью американской телекомпании CBS, он назвал Путина и Трампа хозяевами своего графика.