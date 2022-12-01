Лавров оценил заявление папы римского по спецоперации на Украине Лавров заявил, что слова папы Франциска об СВО на Украине не помогают урегулированию конфликта

Фото: Grzegorz Galazka/Global Look Press

Папа римский Франциск

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев в ходе проведения СВО на Украине «нехристианскими». Во время пресс-конференции на тему европейской безопасности он отметил, что подобные высказывания не повышают авторитет Ватикана, а также не способствуют урегулированию украинского конфликта.

Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем нехристианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Конечно, это делу (урегулированию. — NEWS.ru.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает, — отметил Лавров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов. Он отметил, что глава католической церкви не знаком с принципами ислама. По его словам, чеченцы не начинают бой, пока не предложат мир, поскольку следуют примеру пророка Мухаммада. Также Кадыров пристыдил главу Ватикана за то, что тот не знает отношения мусульман к противнику.

Ранее слова папы римского о «жестокости» бурятов прокомментировал глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Он назвал их недобрыми. В то же время он пояснил, что буряты не жестокие люди, просто они вынуждены «повторно и достойно» защищать свою родину от фашизма, как это делали «наши деды и прадеды».