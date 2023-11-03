Лавров раскритиковал идею о переселении палестинцев в Египет Лавров: идея о переселении жителей Газы в Египет противоречит их интересам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Идея о переселении палестинцев из Газы в Египет, обсуждаемая в публичном пространстве, противоречит их интересам и вопросам мира в целом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом. По его словам, которые приводит ТАСС, жители и руководство Египта также в корне не согласны с тем, что таким образом можно решить палестинскую проблему.

Египтяне говорили уже публично, что они категорически не согласны с тем, чтобы решить палестинскую проблему за счет переселения палестинцев на Синайский полуостров. Это абсолютно очевидно противоречит и интересам палестинцев, и интересам египтян, и главное, это противоречит интересам мира в регионе, — заявил министр.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ рассказал NEWS.ru, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится, в чем их поддержали многие страны.

31 октября израильский публицист Исраэль Шамир рассказал о том, что план Тель-Авива по принудительному переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет действительно существует. Он отметил, что в прошлом Израиль уже не раз проводил массовую высылку палестинцев за границу.