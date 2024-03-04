Лавров раскритиковал действия руководителей МОК Лавров назвал предательством действия президента МОК Баха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал предательством идеалов олимпизма деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха. Во время сессии Всемирного фестиваля молодежи министр вспомнил случаи бойкотов игр, передает корреспондент NEWS.ru.

Были случаи бойкотов, мы бойкотировали игры в Лос-Анджелесе, Запад бойкотировал игры в Москве, Московскую олимпиаду. Потом вроде бы все устоялось. Но то, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма, — заявил Лавров.

Также министр иностранных дел России прокомментировал обнародованный разговор офицеров бундесвера. По его словам, отсутствие обеспокоенности среди немецких политиков обсуждением военными нападения на Россию «о многом говорит». Он добавил, что они больше обеспокоены самим фактом утечки в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.

Кроме того, Лавров заявил, что посольства стран Евросоюза готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России. Заниматься подобным представители посольств не имеют права, подчеркнул политик.