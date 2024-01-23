Лавров провел в ООН ряд международных встреч Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщили в российском министерстве. Там отметили, в частности, что в ходе общения дипломаты подтвердили необходимость координации шагов для решения острых проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье. Также Лавров встретился с коллегой из Ирана.

Проведен обмен мнениями [с главой МИД Турции] по ряду международных сюжетов. Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры говорили о ходе реализации ключевых проектов двух стран в энергетической сфере и предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Отмечается, что стороны подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности двух государств. Помимо этого, в ходе переговоров Лавров и его иранский коллега высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря.

Сергей Лавров с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине. До этого на полях ООН он уже встретился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом. В беседе с последним Лавров подчеркнул недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт.

Ранее Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что высказывания о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию после победы на Украине являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».