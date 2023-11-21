Лавров провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Сергее Алейником, сообщается на сайте российского ведомства. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам, — указано в сообщении.

Председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько ранее сообщил, что роуминг в России и Белоруссии будет полностью отменен. Вместе с тем он отметил значительное удешевление роуминга на данном этапе. Сейчас плата за него не бьет по бюджету граждан, добавил депутат. Давыдько добавил, что интеграция в рамках Союзного государства идет стремительно и мощно.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов в свою очередь отмечал, что обе страны, находясь в историческом союзе, вновь отстаивают свой суверенитет и право на проведение независимой политики, которая основана на национальных интересах.