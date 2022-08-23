Лавров провел переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Фейсал Микдад (слева) и Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, в ходе которых дипломаты обсудили вопросы международной и региональной политики. Российский министр решительно осудил нанесение Израилем ударов по Сирии. Также Лавров призвал не допускать начала новых военных действий в Сирии в контексте подготовки операции Турции на севере республики. Отдельно глава МИД России поблагодарил сирийское руководство за поддержку и понимание целей спецоперации на Украине.

Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартус. Мы требуем от Израиля уважения резолюции Совета Безопасности ООН и, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, — сказал Лавров.

14 августа стало известно, что Израиль нанес удары по пригородам Дамаска со стороны ливанской столицы Бейрута и по провинции Тартус со стороны Средиземного моря. Ранее силы Израиля атаковали районы к югу от Дамаска в середине июня.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Согласно данным представителей сектора Газа, в результате израильских ударов в погибли как минимум 43 человека, в том числе несколько детей, ранения получили более 200 человек. 7 августа премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет» достигнуты. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет. В тот же день канцелярия премьера предупредила, что Израиль применит силу при срыве режима прекращения огня в Газе.