Глава МИД Азербайджана позвонил Сергею Лаврову после теракта в «Крокусе» Главы МИД РФ и Азербайджана провели переговоры после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики. Байрамов заверил, что Баку решительно осуждает любые формы и проявления терроризма. Так он прокомментировал атаку в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов выразил глубокую скорбь в связи с ужасным терактом, повлекшим за собой многочисленные жертвы в центре «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта, — говорится в сообщении.

Кроме того, Байрамов выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, народу и правительству России. Дипломат пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю теракта в «Крокус Сити Холле» сообщат в случае его проведения.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что терактам, подобным в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

При этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете.