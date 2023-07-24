Лавров проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 25 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет трехсторонние переговоры в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ. Главы ведомств намерены обсудить ситуацию вокруг Карабаха и рассмотреть пути деэскалации обстановки.

Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие, — говорится в анонсе.

Уточняется, что также будут проведены двусторонние переговоры с участием Лаврова. Министр уделит особое внимание российско-азербайджанской и российской-армянской повесткам в политической, экономической и гуманитарной сферах. Также министры коснутся вопроса разблокирования транспортных коммуникаций и демилитаризации границ.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил отношения Москвы и Баку. В частности, он прокомментировал результаты подписания декларации о союзническом взаимодействии между странами в феврале прошлого года. Как считает Алиев, с этого момента Россия и Азербайджан успешно укрепляют свои связи.