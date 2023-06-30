Лавров прокомментировал ситуацию с эвакуированными с Украины детьми Лавров: эвакуированные с Украины дети могут вернуться к родителям при поступлении такого запроса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если они объявятся и от них поступит соответствующий запрос, заявил министр иностранных дела РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что несколько десятков детей из Украины уже вернулись к своим близким, передает РИА Новости.

Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать, — сказал глава МИД.

В марте постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда там будут безопасные условия. По словам дипломата, перемещение украинских детей было обусловлено тем, что Россия хотела «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины, и препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет. Он подчеркнул, что российская сторона спасала детям жизни, вывозя их из зоны конфликта.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.