Лавров призвал выполнить предложения России по Украине «подобру-поздорову» Лавров: предложения России по демилитаризации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что предложения Москвы по демилитаризации и денацификации территорий Украины и устранению угроз безопасности следует выполнить «подобру-поздорову». В противном случае, по словам дипломата, данный вопрос решат вооруженные силы РФ. Такое заявление российский министр сделал в интервью ТАСС.

Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России, — сказал Лавров.

Он также добавил, что вопрос о продолжительности конфликта находится в руках Киева и «стоящего за ним Вашингтона», которые могут «в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление».

Ранее Лавров заявил, что США и страны Европы умеют выстраивать стратегии для СМИ, которые обеспечивают лояльность населения к поддержке Украины. Он привел Германию, Францию и США в качестве примера тех стран, где власти грамотно подстраивают журналистику под свою политическую линию.

Также он отметил, что в 2022 году стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия. Лавров подчеркнул, что обстановка на мировой арене «окончательно и бесповоротно прояснилась».