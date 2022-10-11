Лавров призвал США не врать по теме переговоров с Москвой

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

США не стоит врать относительно переговоров с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Так он прокомментировала заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал искать дипломатический выход из ситуации на Украине. Лавров отметил, что никаких предложений о переговорах Москва не получала.

Это ложь, что Россия отказывается от переговоров. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо, — сказал Лавров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ничего кроме лицемерия за фальшивыми призывами США к миру на Украине не стоит. Захарова также отметила, что от администрации главы США Джо Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности Соединенных Штатов в мире.

Президент США Джо Байден ранее осудил массированные ракетные удары ВС РФ по городам Украины, сообщается в заявлении Белого дома на официальном сайте. Президент отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».