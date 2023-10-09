Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной Лавров: Россия и ЛАГ могут помочь прекратить кровопролитие в Израиле

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Арабо-израильский конфликт

Россия и страны — участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в ходе конфликта между Израилем и Палестиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Москва заинтересована в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц, — заявил глава МИД РФ, открывая переговоры с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

О планах Абу аль-Гейта посетить Москву стало известно 8 октября. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте организации в Twitter (X). В ЛАГ уточнили, что приглашение прислал лично Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Он и его египетский коллега Самех Шукри выразили глубокую озабоченность в связи с происходящим. По словам министров, враждующим сторонам необходимо наладить переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и решениями ООН и Совбеза всемирной организации.