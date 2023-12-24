Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

В настоящее время БРИКС не следует превращать из объединения в организацию с секретариатом, заявил в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, БРИКС воплощает собой желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы на равноправной основе.

БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу. <...> БРИКС — это символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе, — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, в будущем БРИКС станет «зонтиком» над всеми субрегиональными и региональными процессами. Также глава российского МИД заявил, что на Западе отсутствуют организации, где были бы «справедливые правила в смысле равноправия и подлинного консенсуса». В качестве примера он привел ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого на саммите Евросоюза попросили выйти «попить кофе», когда другие участники организации решали вопросы по Украине.

Ранее сообщалось, что заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан. Посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали заявил, что страна надеется стать членом сообщества в 2024 году и рассчитывает на содействие России в этом вопросе. Также стало известно, что Индонезия может вступить в БРИКС в ближайшие два года. Правительство страны ожидает подходящего момента для принятия такого решения.