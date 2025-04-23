Лавров призвал не допускать преступности со стороны трудовых мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

В России необходимо предотвращать формирование преступных тенденций среди трудовых мигрантов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Узбекистан. При этом он подчеркнул, что сокращение числа иностранных работников вряд ли будет соответствовать интересам страны из-за нехватки рабочей силы, передает ТАСС.

Однако вторая сторона проблемы заключается в необходимости соблюдения российских законов и недопущении формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов. Такие случаи имеют место, и здесь нужно найти золотую середину, — считает глава российского МИД.

По его словам, трудовые мигранты должны проходить подготовку перед приездом в Россию, включая изучение русского языка и российского законодательства. Он подчеркнул, что власти России и Узбекистана нашли полное понимание о необходимости наведения порядка, который минимизирует вероятность нарушений, особенно тех, что связаны с экстремизмом.

Ранее в Москве отчислили из школы № 2120 двух детей мигрантов, жестоко избивших восьмиклассника. Пресс-служба столичного департамента образования и науки пояснила, что пострадавший оказался в реанимации со сломанной челюстью.