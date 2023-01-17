Лавров призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора Лавров в разговоре с Байрамовым призвал к скорейшей разблокировке Лачинского коридора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел 17 января телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость скорейшего разблокирования движения по Лачинскому коридору, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, сообщили в МИД.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу.

Алиев подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на брифинге, что Ереван не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора. Глава кабмина подчеркнул, что работу коридора должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Премьер добавил, что действия Баку нацелены на то, чтобы «сломить волю живущих на своей родине армян».