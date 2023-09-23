Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Атониу Гуттериша обосновать заявления о «краже» украинских детей РФ. На брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН глава МИД напомнил, что, согласно уставу организации, все сотрудники секретариата должны быть бесстрастны и придерживаться нейтральной позиции.