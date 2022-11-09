Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Камбодже Захарова: Лавров 12–13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите в столице Камбоджи Пномпене

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в столице Камбоджи Пномпене, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга. Мероприятие должно пройти с 12 по 13 ноября.

12–13 ноября в Пномпене, это Камбоджа, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в семнадцатом Восточноазиатском саммите, — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обсуждают возможность и формат участия главы государства Владимира Путина в G20 и АТЭС. Он добавил, что информация о принятом решении появится позже. Сообщалось, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на саммит G20. Президента на мероприятии может заменить министр иностранных дел Сергей Лавров.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.